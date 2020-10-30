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5th Grade

High Honor Roll

Reisler Biggs

Rylan Faulk

Emily Pippenger

Aiden Samuels

Ethan Samuels

Zachary Smith

Honor Roll

Miranda Alvarado

Laelynn Burkett

Corbin Heaton

Jack Jones

Caylee Mason

Emily Miller

Peyton Nichols

Carston Ousnamer

Anna-Sophia Petz

Maegan Richard

Maci Ringer

Carli White

4th Grade

High Honor Roll

Logan Davis

Gregory Eskridge Jr

Autumn Powell

Eden Rakoczy

Abrianna Reynolds

Katlynn Tinsman

Zachary Vladiff

Peytyn Willis

Honor Roll

Chelsey Bauer

Hunter Beatty

Avery Binfet

Carter Booth

Abigail Bradburn

Colton Drake

Avery Ehlinger

Weston Fisher

Holly Good

Dillon Norris

Joshua Norris

Maggie Peters

Isaiah Pletcher

Alleigh VanDerWeele

Amillia Wilhelm

3rd Grade

High Honor Roll

Karter Bean

Audrina Furnivall

Zane Hurford

Thomas Larson

Angelina Martin

Megan Pippenger

Abram Porter

Wiley Powell III

Lucas Umbaugh Mejia

Matthew Umbaugh Mejia

Mason Webster

Zailie Wright

Honor Roll

Zachary Burns

Kamdon Drake

Carlsen Duff

Jude Keller

Emma Langfeldt

Ashon Ousnamer

Katherine Petz

Emma Reichard

Levi Sellers

Alaina Stone

Giovanni Terrones

Claire Tewell

Brooklyn Thomas

Karlie Tillman

Alexa Urednick

Matteah Willard

2nd Grade

High Honor Roll

Kalin Alfaro

Wynter Boberg

Kinley Cassel

Olivia Colanese

Kyle Coplen

Logan DeWitt

Oliver Haste

Bailyn Kucera

Jaxson Norris

Gabriel Scheffer

Hannah Smith

Edward Winn

Honor Roll

Steven Burk

Mya DeMont

Gabriel Eskridge

Roselyn Fajardo Castro

Chloe Fore

Olive Good

Owen Hanselman

Kamdin Harrold

Cooper Jones

Taylor Sellers

Olivia Shidler

Connor Shultz

Alaynah Tillman

Gavin Whitfield

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