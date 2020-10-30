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5th Grade
High Honor Roll
Reisler Biggs
Rylan Faulk
Emily Pippenger
Aiden Samuels
Ethan Samuels
Zachary Smith
Honor Roll
Miranda Alvarado
Laelynn Burkett
Corbin Heaton
Jack Jones
Caylee Mason
Emily Miller
Peyton Nichols
Carston Ousnamer
Anna-Sophia Petz
Maegan Richard
Maci Ringer
Carli White
4th Grade
High Honor Roll
Logan Davis
Gregory Eskridge Jr
Autumn Powell
Eden Rakoczy
Abrianna Reynolds
Katlynn Tinsman
Zachary Vladiff
Peytyn Willis
Honor Roll
Chelsey Bauer
Hunter Beatty
Avery Binfet
Carter Booth
Abigail Bradburn
Colton Drake
Avery Ehlinger
Weston Fisher
Holly Good
Dillon Norris
Joshua Norris
Maggie Peters
Isaiah Pletcher
Alleigh VanDerWeele
Amillia Wilhelm
3rd Grade
High Honor Roll
Karter Bean
Audrina Furnivall
Zane Hurford
Thomas Larson
Angelina Martin
Megan Pippenger
Abram Porter
Wiley Powell III
Lucas Umbaugh Mejia
Matthew Umbaugh Mejia
Mason Webster
Zailie Wright
Honor Roll
Zachary Burns
Kamdon Drake
Carlsen Duff
Jude Keller
Emma Langfeldt
Ashon Ousnamer
Katherine Petz
Emma Reichard
Levi Sellers
Alaina Stone
Giovanni Terrones
Claire Tewell
Brooklyn Thomas
Karlie Tillman
Alexa Urednick
Matteah Willard
2nd Grade
High Honor Roll
Kalin Alfaro
Wynter Boberg
Kinley Cassel
Olivia Colanese
Kyle Coplen
Logan DeWitt
Oliver Haste
Bailyn Kucera
Jaxson Norris
Gabriel Scheffer
Hannah Smith
Edward Winn
Honor Roll
Steven Burk
Mya DeMont
Gabriel Eskridge
Roselyn Fajardo Castro
Chloe Fore
Olive Good
Owen Hanselman
Kamdin Harrold
Cooper Jones
Taylor Sellers
Olivia Shidler
Connor Shultz
Alaynah Tillman
Gavin Whitfield