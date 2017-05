Saturday's Area Box Scores

SECTIONAL 19

CMA 6, JIMTOWN 2

At Elkhart

SECTIONAL 18

GLENN 9, TWIN LAKES 4

At Kankakee Valley

JG:123 201 0 - 9 13 2

TL: 010 210 0 - 4 6 3

Robbie Berger (W, 9-1) and Jack Vukovits; Anthony Reyes (L) Sam McVay (3) and Jace Stoops

2b-Andrew Wright (TL) Michael Machnic (JG) 2 Billy Harness (JG)

HR- Milo Peddycord (JG)

SECTIONAL 35

EASTSIDE 2, BREMEN 0

At Emma

B: 000 000 0 - 0 7 1

E: 000 020 0 - 2 2 0

Connor Dove (W); Jacob Strehler (L)

SECTIONAL 51

SOUTH CENTRAL 10, OREGON-DAVIS 0

At Newton Park

OD: 000 00 - 0 1 0

SC: 009 1x - 10 11 0

LAVILLE 15, SB CAREER ACADEMY 0

At Newton Park

CA: 000 00 - 0 0 3

LV: 087 0x - 15 11 0

LACROSSE 8, ARGOS 6

At Newton Park

LC: 021 100 4 - 8 12 3

A: 102 021 0 - 6 7 3

SECTIONAL 52

HAMILTON 4, TRITON 2

At Fort Wayne