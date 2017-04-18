Reported area scores from Monday's events

Tuesday, April 18, 2017

Softball: BREMEN 11, SOUTH BEND WASHINGTON 0; ST. JOSEPH 4, JOHN GLENN 1; ELKHART MEMORIAL 6, PLYMOUTH 3; TIPPECANOE VALLEY 13, CULVER COMMUNITY 7

Baseball: PLYMOUTH 9, ELKHART MEMORIAL 4; ROCHESTER 14, CULVER COMMUNITY 0;

Girls tennis: PLYMOUTH 5, VALPARAISO 0; ROCHESTER 4, TRITON 1; S.B. ST. JOSEPH 5, CULVER GIRLS ACADEMY 0

Boys golf: PLYMOUTH 161, MISHAWAKA MARIAN 191, BREMEN 210; TRITON 164, JOHN GLENN 183, MISHAWAKA 226

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