Marshall County Election results with 10 of 12 vote centers reporting

The following are Marshall County totals for local races with 10 of 12 vote centers reporting:

VOTES= 15,266 US Representative District 2

10503 68.80% (R) JACKIE WALORSKI

4241 27.78% (D) LYNN C. COLEMAN

519 3.40% (L) RON CENKUSH

3 0.02% WRITE-IN

VOTE FOR 1 VOTES= 8,027 State Senator District 9

8027 100.00% (R) RYAN MISHLER

VOTE FOR 1 VOTES= 3,691 State Senator District 18

3691 100.00% (R) RANDALL HEAD

VOTE FOR 1 VOTES= 14,562 State Representative District 17

9807 67.35% (R) JACK JORDAN

4755 32.65% (D) MICHELLE LIVINGHOUSE

VOTE FOR 1 VOTES= 12,038 County Treasurer

12038 100.00% (R) ANGIE JOHNSON BIRCHMEIER

VOTE FOR 1 VOTES= 12,186 County Coroner

12186 100.00% (R) JOHN R. GROLICH

VOTE FOR 1 VOTES= 12,030 County Surveyor

12030 100.00% (R) CRAIG D. CULTICE

VOTE FOR 1 VOTES= 14,664 County Commissioner District 2

9960 67.92% (R) MIKE DELP, SR.

4704 32.08% (D) REX A. CRUMP

VOTE FOR 1 VOTES= 12,008 County Commissioner District 3

12008 100.00% (R) KEVIN G. OVERMYER

VOTE FOR 3 VOTES= 37,705 County Council At-Large

9424 24.99% (REP) PENNY LUKENBILL

9204 24.41% (REP) JIM MASTERSON

0 8369 22.20% (REP) JON VANVACTOR

4299 11.40% (DEM) JOHN NIFONG

2809 7.45% (DEM) JULIAN (JUD) ROUCH

3600 9.55% (DEM) DONNA R. WENZEL

VOTE FOR 1 VOTES= 2,426 Bremen SB District I - Bremen

875 36.07% (NP) CLARENCE (ADRIAN) MARK

1551 63.93% (NP) BRIAN TEALL

VOTE FOR 1 VOTES= 2,192 Bremen SB Dist II - Out of Town

2192 100.00% (NP) SUZANNE R. GINTER

VOTE FOR 1 VOTES= 2,751 Bremen SB Dist III - At-Large

1190 43.26% (NP) JESSE BOHANNON

1024 37.22% (NP) HOPE JORDAN

537 19.52% (NP) ANDREW PORTER

VOTE FOR 1 VOTES= 1,023 Culver School Board At Large A

1023 100.00% (NP) KENNETH GLEN VANDEPUTTE

VOTE FOR 1 VOTES= 885 Culver SB District 1 - Aub Twp

885 100.00% (NP) THERESA THOMPSON

VOTE FOR 1 VOTES= 887 Culver SB District 2 - Union Twp

887 100.00% (NP) MARK A. MAES

VOTE FOR 1 VOTES= 940 Culver SB District 5 - Culver

940 100.00% (NP) MARINA CAVAZOS

VOTE FOR 1 VOTES= 725 John Glenn SB Johnson Township

725 100.00% (NP) JEFFREY L. JOHNSON

VOTE FOR 1 VOTES= 659 John Glenn SB Liberty Township

659 100.00% (NP) CHRISTIAN MATTIX

VOTE FOR 1 VOTES= 744 John Glenn SB Lincoln Township

744 100.00% (NP) ROBERT A. BORLIK

VOTE FOR 1 VOTES= 895 John Glenn SB Polk Township

895 100.00% (NP) CURT PLETCHER

VOTE FOR 1 VOTES= 4,150 Plymouth School Board At Large

627 15.11% (NP) RICH CARTWRIGHT

617 14.87% (NP) COREY DUNCAN

2001 48.22% (NP) LARRY E. HOLLOWAY

370 8.92% (NP) GEOFFREY R. PAYNE

535 12.89% (NP) GEOFFREY D. SCARBERRY

VOTE FOR 1 VOTES= 3,455 Plymouth SB Dist II - West Twp

3455 100.00% (NP) TODD A. SAMUELSON

VOTE FOR 1 VOTES= 1,341 Triton School Board At Large

1341 100.00% (NP) KEVIN R. BOYER

VOTE FOR 1 VOTES= 1,266 Triton SB Dist 3 - Bourbon Twp

1266 100.00% (NP) AMY MIDDAUGH

VOTE FOR 1 VOTES= 1,014 Union-North United SB At Large

1014 100.00% (NP) DANIEL ZEIGER

VOTE FOR 1 VOTES= 970 Union-North United SB North Twp

970 100.00% (NP) TOM SMITH

VOTE FOR 1 VOTES= 1,224 Union-North United SB Union Twp

734 59.97% (NP) ARDEN W. BALMER

490 40.03% (NP) DENNIS D. GRAF