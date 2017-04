John Glenn 12, Oregon-Davis 3; Cancellations

Baseball

•JOHN GLENN 12, OREGON-DAVIS 3

At OD

JG: 1 8 1 2 X X X — 12

OD:0 0 3 X X X X — 3

Robbie Berger (W) and Matthew Keiper; John Yakimicki (L) and Quinn Luse (2)

2B: Mason Ryans (JG), Robbie Berger (JG) 2, Tyler Gorby (JG), Garret Snodgrass (OD)

3B: Gorby (JG)

HR: Jack Vukouits (JG)

Records: Glenn 0-0, OD 0-1

INCOMPLETE GAME. GAME CALLED OFF MID FOURTH INNING. RESULTS PENDING.

Softball

Triton at Rochester — postponed to April 7 at 5 PM