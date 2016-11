Final vote totals for Marshall County.

Machine Ballots 12,823, Absentee Ballots 5741 for a total of 18,564 voters.

Voter turnout ended up at 61.23% for the county.

VOTE FOR 1 VOTES= 17,249 Public Question

14477 83.93% YES

2772 16.07% NO

VOTE FOR 1 VOTES= 18,239 President and VP of the US

12286 67.36% (R) TRUMP \ PENCE

4798 26.31% (D) CLINTON \ KAINE

924 5.07% (L) JOHNSON \ WELD

231 1.27% WRITE-IN

VOTE FOR 1 VOTES= 17,943 United States Senator

10658 59.40% (R) TODD YOUNG

6222 34.68% (D) EVAN BAYH

1059 5.90% (L) LUCY BRENTON

4 0.02% WRITE-IN

VOTE FOR 1 VOTES= 17,832 Governor And Lieutenant Governor

10479 58.77% (R) HOLCOMB \ CROUCH

6772 37.98% (D) GREGG \ HALE

577 3.24% (L) BELL \ TATGENHORST

4 0.02% WRITE-IN

VOTE FOR 1 VOTES= 17,260 Attorney General

12945 75.00% (R) CURTIS T. HILL, JR.

4315 25.00% (D) LORENZO ARREDONDO

VOTE FOR 1 VOTES= 17,397 Superintendent of Public Inst

10641 61.17% (R) JENNIFER McCORMICK

6756 38.83% (D) GLENDA RITZ

VOTE FOR 1 VOTES= 18,089 US Representative District 2

12233 67.63% (R) JACKIE WALORSKI

5200 28.75% (D) LYNN C. COLEMAN

651 3.60% (L) RON CENKUSH

5 0.03% WRITE-IN

VOTE FOR 1 VOTES= 9,944 State Senator District 9

9944 100.00% (R) RYAN MISHLER

VOTE FOR 1 VOTES= 3,888 State Senator District 18

3888 100.00% (R) RANDALL HEAD

VOTE FOR 1 VOTES= 17,275 State Representative District 17

11417 66.09% (R) JACK JORDAN

5858 33.91% (D) MICHELLE LIVINGHOUSE

VOTE FOR 1 VOTES= 14,259 County Treasurer

14259 100.00% (R) ANGIE JOHNSON BIRCHMEIER

VOTE FOR 1 VOTES= 14,434 County Coroner

14434 100.00% (R) JOHN R. GROLICH

VOTE FOR 1 VOTES= 14,190 County Surveyor

14190 100.00% (R) CRAIG D. CULTICE

VOTE FOR 1 VOTES= 17,429 County Commissioner District 2

11692 67.08% (R) MIKE DELP, SR.

5737 32.92% (D) REX A. CRUMP

VOTE FOR 1 VOTES= 14,209 County Commissioner District 3

14209 100.00% (R) KEVIN G. OVERMYER

VOTE FOR 3 VOTES= 44,805 County Council At-Large

11078 24.72% (REP) PENNY LUKENBILL

10948 24.43% (REP) JIM MASTERSON

9841 21.96% (REP) JON VANVACTOR

5190 11.58% (DEM) JOHN NIFONG

3364 7.51% (DEM) JULIAN (JUD) ROUCH

4384 9.78% (DEM) DONNA R. WENZEL

VOTE FOR 1 VOTES= 2,436 Bremen SB District I - Bremen

882 36.21% (NP) CLARENCE (ADRIAN) MARK

1554 63.79% (NP) BRIAN TEALL

VOTE FOR 1 VOTES= 2,201 Bremen SB Dist II - Out of Town

2201 100.00% (NP) SUZANNE R. GINTER

VOTE FOR 1 VOTES= 2,762 Bremen SB Dist III - At-Large

1195 43.27% (NP) JESSE BOHANNON

1027 37.18% (NP) HOPE JORDAN

540 19.55% (NP) ANDREW PORTER

VOTE FOR 1 VOTES= 1,029 Culver School Board At Large A

1029 100.00% (NP) KENNETH GLEN VANDEPUTTE

VOTE FOR 1 VOTES= 891 Culver SB District 1 - Aub Twp

891 100.00% (NP) THERESA THOMPSON

VOTE FOR 1 VOTES= 893 Culver SB District 2 - Union Twp

893 100.00% (NP) MARK A. MAES

VOTE FOR 1 VOTES= 946 Culver SB District 5 - Culver

946 100.00% (NP) MARINA CAVAZOS

VOTE FOR 1 VOTES= 738 John Glenn SB Johnson Township

738 100.00% (NP) JEFFREY L. JOHNSON

VOTE FOR 1 VOTES= 671 John Glenn SB Liberty Township

671 100.00% (NP) CHRISTIAN MATTIX

VOTE FOR 1 VOTES= 756 John Glenn SB Lincoln Township

756 100.00% (NP) ROBERT A. BORLIK

VOTE FOR 1 VOTES= 908 John Glenn SB Polk Township

908 100.00% (NP) CURT PLETCHER

VOTE FOR 1 VOTES= 6,475 Plymouth School Board At Large

1068 16.49% (NP) RICH CARTWRIGHT

1012 15.63% (NP) COREY DUNCAN

3021 46.66% (NP) LARRY E. HOLLOWAY

569 8.79% (NP) GEOFFREY R. PAYNE

805 12.43% (NP) GEOFFREY D. SCARBERRY

VOTE FOR 1 VOTES= 5,470 Plymouth SB Dist II - West Twp

5470 100.00% (NP) TODD A. SAMUELSON

VOTE FOR 1 VOTES= 1,354 Triton School Board At Large

1354 100.00% (NP) KEVIN R. BOYER

VOTE FOR 1 VOTES= 1,280 Triton SB Dist 3 - Bourbon Twp

1280 100.00% (NP) AMY MIDDAUGH

VOTE FOR 1 VOTES= 1,065 Union-North United SB At Large

1065 100.00% (NP) DANIEL ZEIGER

VOTE FOR 1 VOTES= 1,020 Union-North United SB North Twp

1020 100.00% (NP) TOM SMITH

VOTE FOR 1 VOTES= 1,277 Union-North United SB Union Twp

774 60.61% (NP) ARDEN W. BALMER

503 39.39% (NP) DENNIS D. GRAF

VOTE FOR 1 VOTES= 14,760 Court of Appeals Dist 3-Crone

10642 72.10% YES

4118 27.90% NO

VOTE FOR 1 VOTES= 14,675 Court of Appeals Dist 4-Riley

10861 74.01% YES

3814 25.99% NO

Straight Party Votes

Republican Party 3812

Democratic Party 1142

Libertarian Party 6